Urbam irá construir pátio de carregamento de ônibus elétricos

Pelo contrato, a Green Energy tem até seis meses (ou seja, até 7 de setembro) para entregar os primeiros 20 veículos. Esses primeiros ônibus devem ser carregados na estação dos VLPs (Veículos Leves sobre Pneus) da Linha Verde. O restante do cronograma estabelece mais 60 ônibus no décimo mês (janeiro de 2026), mais 120 no 14º mês (maio de 2026) e os 200 restantes no 18º mes (setembro de 2026).

Mesmo faltando menos de um mês e meio para a entrega dos primeiros veículos, a Prefeitura ainda não tem previsão de quando será aberta a licitação que definirá a empresa que ficará responsável pela operação desses ônibus. Com isso, os primeiros veículos devem ser operados, inicialmente, pelas atuais concessionárias.

Impasse.

A novela da nova licitação do transporte público começou em janeiro de 2019, quando a Prefeitura pagou R$ 2,4 milhões para a FGV (Fundação Getúlio Vargas) elaborar o novo modelo de concessão. Seria um contrato tradicional, em que seriam escolhidas as empresas que operariam os ônibus, em dois lotes. Editais foram lançados em 2020 e 2021, mas não houve interesse do mercado no modelo proposto. Apenas o Grupo Itapemirim participou, mas o contrato não foi adiante pois a empresa não comprovou que seria capaz de entregar o que era exigido.