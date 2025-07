Adeus, Karoline: policial de São José morre após passar mal

Morreu nesta quinta-feira (24) a escrivã da Polícia Civil Karoline Rodrigues, que trabalhava na coordenadoria do Deinter 1 (Departamento de Polícia Judiciária de São Paulo Interior), em São José dos Campos. A causa da morte não foi divulgada.

O corpo da policial deverá ser velado e sepultado ainda nesta quinta. Ela tinha aproximadamente 34 anos e estava grávida de poucos meses, segundo policiais da cidade.