VÍDEO: Bolsonaro participa de culto após decisão de Moraes

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) participou, nesta quinta-feira (24), de um culto evangélico na Catedral da Benção, em Taguatinga. Ele estava acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, do filho Jair Renan, além do senador Magno Malta. Bolsonaro estava bastante emotivo e chegou a chorar durante a pregação da pastora Ezenete Rodrigues.

Durante o culto, Michelle discursou e comentou sobre a situação jurídica de Bolsonaro. Ela disse que o ex-presidente “está vivendo uma censura prévia e está tendo seu direito de liberdade de expressão violado, quero dizer que Deus está no controle de todas as coisas […] o inimigo tem tentado destruir a nossa nação”, disse Michelle.