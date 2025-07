Caso Marco Aurélio: polícia retoma escavações no Vale; VÍDEO

A Polícia Civil retomou na manhã desta quinta-feira (24) as escavações na base do Pico dos Marins, em Piquete, para tentar encontrar vestígios do corpo de Marco Aurélio Simon, escoteiro que desapareceu há 40 anos.

A retomada da investigação na montanha é coordenada pela Polícia Científica de São Paulo e irá vistoriar locais que ainda não foram escavados no local. O início da operação foi marcado por muito frio e neblina. A investigação deve continuar na sexta-feira (25) e pode se estender por outros dias.