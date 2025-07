Adeus, Gui! Motoboy de 25 anos sofre acidente e morre no Vale 

Guilherme da Silva Azevedo, de 25 anos, morador de Guararema, morreu nesta quarta-feira (23) em decorrência de um grave acidente de trânsito ocorrido no último domingo (20). Conhecido por sua personalidade tranquila e carismática, Guilherme trabalhava como motoboy e era muito querido por familiares e amigos.

Segundo relatos da família, ele sofreu traumatismo craniano no acidente e foi socorrido com vida, permanecendo internado por três dias. Apesar dos esforços da equipe médica, o jovem não resistiu aos ferimentos.