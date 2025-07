VALE: Companheiro tenta matar mulher por ciúmes e esfaqueia filho

Uma tentativa de feminicídio em Pindamonhangaba chocou a cidade na madrugada desta quinta-feira (24). Uma mulher de 51 anos foi esfaqueada no pescoço pelo companheiro enquanto se preparava para dormir. O crime ocorreu dentro da residência do casal, no bairro Fazenda Mombaça, e foi motivado por ciúmes do agressor em relação ao genro da vítima.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O filho do casal, de 14 anos, tentou intervir para salvar a mãe e também foi ferido com um golpe de faca na mão. O autor, de 52 anos, foi preso em flagrante e confessou o crime, segundo o boletim de ocorrência.