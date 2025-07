Homem é detido em SJC após câmera flagrar carro ligado a crime

Um homem foi detido em São José dos Campos, por volta das 16h25 de quarta-feira (23), após as câmeras do CSI (Centro de Segurança e Inteligência) identificar a movimentação de um veículo com registro de envolvimento em ocorrência de estelionato.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Policiais militares do 46º BPM/I intensificaram o patrulhamento e abordaram o veículo no bairro SetVille, na região leste da cidade, e detiveram um homem.