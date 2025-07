Ex ataca mulher com martelo e mata animais de estimação no Vale

Uma mulher de 64 anos foi brutalmente espancada pelo ex-companheiro de 66 anos, em Jacareí, no final da tarde de quarta-feira (23). Ela foi agredida com um martelo e sofreu afundamento craniano e fratura no braço, e está entubada em estado grave na Santa Casa da cidade. O agressor também matou os animais de estimação da ex-companheira.

O crime ocorreu em residência na rua Luís Simon, no Jardim Paraíba. Segundo o boletim de ocorrência, o agressor invadiu a casa da ex-companheira e desferiu diversos golpes com um instrumento contundente — provavelmente um martelo. Os golpes atingiram a cabeça, rosto, braços e outras partes do corpo da vítima.