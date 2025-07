Desaparecida em São José, jovem Ingrid é encontrada com vida

A jovem Ingrid Fernandes, de 16 anos, foi encontrada com vida em São José dos Campos após ter desaparecido na noite de terça-feira (22). Desde então, a família estava desesperada por encontrá-la.

Não foram divulgados detalhes do local e nem das condições de Ingrid após o encontro. Familiares informaram apenas que ela está bem e já está de volta ao lar.