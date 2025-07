Vítima de câncer, rainha de rodeio Camila morre aos 22 anos

Rainha Inspiração da Festa do Peão de Americana 2025, Camila Trevisol morreu nesta quarta (23), aos 22 anos, após uma longa batalha contra o câncer. A informação foi confirmada pela família em suas redes sociais, onde a jovem compartilhava em detalhes sua luta contra a doença.

Ela já havia sido homenageada com o mesmo cargo no Jaguariúna Rodeo Festival, uma das etapas do Circuito Sertanejo, em 2024. Figura querida no meio, a jovem costumava compartilhar em seu Instagram alguns de seus encontros com estrelas do sertanejo, como Ana Castela, Lauana Prado, Murilo Huff, Zezé di Camargo e Gustavo Mioto, entre muitos outros.