Três são detidos na zona sul de São José com ice, skunk e cocaína

Durante patrulhamento no bairro Cidade Morumbi, na zona sul de São José dos Campos, na terça-feira (22), policiais militares do 46º BPM/I abordaram dois homens em atitude suspeita perto de uma adega.

Com os suspeitos, os policiais encontraram drogas e dinheiro. Na sequência, a PM deteve um terceiro homem nas proximidades, que confessou estar de campana para o tráfico, informando a presença de viaturas da PM por meio de ligação telefônica.