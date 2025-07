Restituição do 3º lote do IR 2025 injeta R$ 147 milhões no Vale

A partir das 10h desta quinta-feira (24), o terceiro lote de restituição do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2025 estará disponível para consulta. Esse lote contempla também restituições residuais de exercícios anteriores.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O crédito bancário das 117.216 restituições será realizado ao longo do dia 31 de julho, no valor total de R$ 147,81 milhões, referente ao Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira.