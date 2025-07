Temporada de incêndios: fogo atinge área de vegetação em Taubaté

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Um incêndio atingiu uma área de vegetação na avenida Mirante do Barreiro, em Taubaté, na noite de quarta-feira (23). É mais uma ocorrência de fogo em mata na região no período de estiagem, a “temporada de incêndios”.

De acordo com o relatório da Defesa Civil, o local apresentava grande quantidade de fumaça no momento da chegada das equipes. A área queimada foi estimada em aproximadamente mil metros quadrados. As causas do incêndio não foram informadas.