Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta sexta (25)? Confira

A previsão do tempo para esta sexta-feira (26) indica tempo instável em diversas cidades do Vale do Paraíba e Litoral Norte, com possibilidade de pancadas de chuva em diferentes períodos do dia. Os dados são do Climatempo.

Em São José dos Campos, o dia será marcado por sol entre muitas nuvens, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde e à noite. As temperaturas variam entre 13°C e 23°C, com chance de chuva em 55% do dia.