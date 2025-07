Enciumado, homem mata namorada e vizinho na frente de dois filhos

Flavio André Leonardo da Costa Júnior é procurado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO), suspeito de matar a namorada e um vizinho. O crime ocorreu no dia 13 de julho e é investigado como duplo homicídio.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

As mortes aconteceram em Águas Lindas de Goiás, no Entorno do Distrito Federal. Joice Daniela de Azevedo Vieira, de 29 anos, foi morta a tiros na frente de dois dos quatro filhos que tinha. O vizinho, Edson Nunes de Araújo, de 46 anos, também foi baleado e não resistiu.