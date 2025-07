Homem é morto após vítima registrar queixa por estupr0

O caso aconteceu no bairro da Levada, em Maceió. De acordo com o delegado Daniel Aquino, a denúncia de estupro foi feita no mesmo dia do homicídio, e a vítima seria moradora da região, onde Carlos Jorge também residia e mantinha um pequeno comércio de venda de medicamentos.

A investigação considera várias possibilidades de motivação para o crime, incluindo a ligação com a denúncia registrada no boletim. Equipes da Polícia Civil estiveram no local nesta quarta-feira (23) para recolher imagens de câmeras de segurança, já que não havia testemunhas presenciais.

Segundo a perícia, Carlos Jorge foi atingido por três disparos – dois na cabeça e um na boca – enquanto estava sentado na porta de casa. Ao lado do corpo foram encontrados dinheiro e um frasco de clonazepam, medicamento de uso controlado que estaria sendo vendido no momento do ataque.

Os disparos foram feitos com uma arma calibre 9 mm. As munições recolhidas passarão por perícia e confronto balístico. A polícia segue com a apuração para identificar os responsáveis pelo homicídio e esclarecer as circunstâncias do caso. A vítima da denúncia de estupro e outras testemunhas devem ser ouvidas nos próximos dias.