Empresário transforma Ford Ka em “Ferrari” personalizada

Um empresário de São Paulo realizou o sonho de ter uma Ferrari — mas de um jeito bem diferente. Daniel dos Santos, dono de uma loja de envelopamento automotivo, modificou completamente um Ford Ka para criar sua própria versão do icônico carro italiano. O modelo adaptado ganhou até nome: “Karrari”.

Com bancos de couro, rodas aro 17, pintura vermelha e portas do tipo tesoura — que abrem para cima, como nos carros da Lamborghini —, o carro chama atenção por onde passa. Para driblar possíveis problemas com direitos autorais, Daniel substituiu o tradicional escudo da Ferrari, que traz um cavalo rampante, por um jumento sorridente.