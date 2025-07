Restaurante de comida havaiana é furtado em São José

Um restaurante especializado em comida havaiana, localizado na Rua do Serimbura, no bairro Vila Ema, região central de São José dos Campos, foi alvo de furto durante a madrugada.

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito se aproxima do estabelecimento. Após verificar que não havia movimentação na rua, ele força o portão e rasteja por debaixo das grades para acessar o interior do imóvel.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp