Homem de 61 anos é preso ao esfaquear e decepar orelha da ex

Um homem de 61 anos foi preso em flagrante após esfaquear a ex-companheira e quase matá-la. A vítima, de 47 anos, foi socorrida por familiares, teve uma orelha decepada e segue internada no Instituto Doutor José Frota (IJF).

O crime ocorreu no bairro Curió, em Fortaleza, na última segunda-feira (21). De acordo com relatos, o agressor, identificado como Francisco Ricardo Damásio de Oliveira, invadiu a casa da mãe da vítima, onde ela passava o fim de semana, e desferiu os golpes. Segundo familiares, ele não aceitava o fim do relacionamento.