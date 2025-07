Jovens de 19 anos ficam feridas em acidente em frente ao Vale Sul

Duas mulheres de 19 anos ficaram feridas após um acidente envolvendo dois veículos, registrado nesta terça-feira (23), na Avenida Andrômeda, no bairro Jardim Satélite, zona sul de São José dos Campos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas apresentavam ferimentos leves, queixavam-se de dor no tórax e uma delas sofreu uma contusão subgaleal na cabeça. As duas foram socorridas e encaminhadas ao Pronto-Socorro da Vila Industrial, onde receberam atendimento médico.

Até o momento, não há detalhes sobre as causas do acidente ou o estado de saúde atualizado das jovens. Também não foram divulgadas informações sobre os veículos envolvidos.