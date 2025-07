Morador de rua é baleado dentro do mercado após perseguição

Um morador de rua foi baleado no início da tarde desta quarta-feira (23), durante uma tentativa de homicídio dentro de um mercado. O ataque aconteceu após a vítima ser perseguida por um homem armado.

O caso foi registrado em Lucas do Rio Verde, no bairro Jardim das Primaveras, na Avenida Mato Grosso. Segundo a Guarda Civil Municipal, o suspeito se aproximou do local em uma motocicleta e, ao avistar a vítima nas imediações, sacou um revólver. O morador de rua correu e entrou no mercado em busca de abrigo.