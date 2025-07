Ator p0rn0 decapita vítimas e dança sem roupa com eles

O ator colombiano Yostin Andrés Mosquera, de 35 anos, foi condenado por assassinar, decapitar e esquartejar dois homens. Os crimes foram premeditados e cometidos com extrema brutalidade.

Os assassinatos ocorreram no apartamento do réu, em Londres. Segundo as investigações, um dos corpos foi escondido debaixo da cama, enquanto o outro foi esfaqueado após relações sexuais. Ambos foram decapitados, e os restos mortais foram colocados dentro de malas.