Bebê e mãe assassinados; quem é a jovem morta por pai de santo

Kauany Martins Kosmalski, de 18 anos, foi assassinada junto com o filho, Miguel, de 2 meses, e um amigo, Ariel Silva da Rosa, de 16, na terça-feira (22). O caso é investigado como triplo homicídio com motivação passional.

Os crimes ocorreram em Esteio, no Rio Grande do Sul. Segundo as primeiras apurações da Polícia Civil, o assassinato teria sido motivado por ciúmes. A delegada Marcela Smolenaars, responsável pela investigação, afirmou que o bebê seria fruto de uma relação entre Kauany e um pai de santo, que não queria reconhecer a paternidade.