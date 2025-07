Irmãos taxistas morrem no mesmo dia

Dois irmãos muito conhecidos entre os taxistas morreram na segunda-feira (21), causando grande comoção entre familiares, amigos e colegas de profissão. As mortes de Ademir e Ademar Poleza ocorreram com poucas horas de diferença.

Ademar, conhecido como “Bá”, era dono de um ponto de táxi na rodoviária da cidade. Ele sofreu um mal súbito enquanto dirigia, perdeu o controle do carro e bateu contra um poste na rua Pedro Joaquim Vieira, no bairro São Judas. Não resistiu aos ferimentos.