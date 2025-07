Incendiou a casa da família e matou a mãe carbonizada

Uma idosa de 71 anos morreu carbonizada após um incêndio atingir a casa onde morava, na última sexta-feira (19). O principal suspeito é o próprio filho da vítima, que foi preso em flagrante no local.

O caso ocorreu no centro da cidade de Dourado, no interior de São Paulo. Segundo a Polícia Militar, o homem teria ateado fogo na residência com a mãe ainda dentro do imóvel. A vítima era acamada e não conseguiu sair a tempo.