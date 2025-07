Esfaqueou menina do 'job' após pedir para que deixasse profissão

Uma mulher de 25 anos foi esfaqueada dentro de um quarto de motel na tarde da última sexta-feira (11), em uma tentativa de feminicídio. O agressor, de 28 anos, foi contido por clientes do local, entre eles um sargento do Exército, até a chegada da polícia.

O crime aconteceu em um motel na área central do Recife, em Pernambuco. A vítima foi socorrida por uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e levada a uma unidade de saúde. Seu estado de saúde não foi informado.