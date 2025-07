Homem é preso por tráfico de drogas no Campo dos Alemães

Agentes do GTAM (Grupo Tático de Apoio Motorizado) detiveram um homem por tráfico de drogas na região sul de São José dos Campos. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Campo dos Alemães, em uma área já conhecida por movimentações relacionadas ao comércio ilegal de entorpecentes.

Segundo a corporação, o suspeito demonstrou comportamento suspeito ao notar a aproximação da equipe policial. Ele tentou fugir em direção a uma área de mata, carregando uma sacola plástica branca, mas foi alcançado e detido pelos agentes.