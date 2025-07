Justiça solta suspeitos de assaltar idosa em Taubaté usando app

Dois homens suspeitos de assaltar uma idosa no distrito de Quiririm, em Taubaté, foram soltos após audiência de custódia realizada na terça-feira (22). O crime aconteceu na segunda-feira (21), quando a vítima aguardava um carro de transporte por aplicativo. Imagens de câmeras de segurança registraram a ação criminosa.

No vídeo, é possível ver o momento em que o veículo se aproxima, e a idosa confere a placa. Ao abrir a porta para embarcar, é surpreendida por um homem encapuzado, que sai do banco traseiro, arranca sua bolsa e o celular, e retorna rapidamente ao carro.