Adeus, Maicon! Homem é morto com crueldade no Vale

Um homem de 41 anos foi encontrado morto na noite de terça-feira (22), em uma estrada de terra localizada no bairro Barretinho, em Roseira. O corpo foi achado por moradores da região por volta das 20h, em uma área de mata próxima a um córrego, nas imediações de uma antiga olaria desativada.

A vítima foi identificada como Maicon Máximo Maciel. De acordo com a Polícia Militar, os moradores acionaram o socorro ao encontrarem o corpo. Quando as equipes chegaram ao local, uma ambulância do município já havia prestado os primeiros atendimentos, e a morte foi confirmada por uma enfermeira.