‘Transformação de vida’, diz secretário sobre Revelando em S.José

O secretário executivo da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, Marcelo Assis, classificou como uma “transformação de vida” a oportunidade de aparecer no Revelando SP São José dos Campos, maior evento de valorização das culturas tradicionais paulistas.

O evento começa nesta quinta-feira (24) no Parque da Cidade, na região norte de São José dos Campos, e segue até o domingo (27), dia do aniversário da cidade. Uma das principais atrações será o cantor, músico e compositor Renato Teixeira, que encerra a programação do festival ao lado da Orquestra Joseense, em celebração ao aniversário de São José.