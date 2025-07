‘A esperança é a última que morre’, diz Ivo, pai de Marco Aurélio

Foi no Pico dos Marins, em Piquete, que o filho Marco Aurélio Simon desapareceu em 8 de junho de 1985. O adolescente de 15 anos estava em uma expedição de escotismo com outros três jovens e um líder, quando desapareceu de forma misteriosa. Ele nunca mais foi encontrado, nem mesmo um fio de cabelo.

“Eu ainda sonho com o dia que ele vai voltar para casa. Não há nenhum indício de que ele tenha sido morto. Não há um fio de cabelo de Marco Aurélio em lugar algum. Então, o que eu posso fazer é acreditar que esteja vivo”, disse Ivo.

Nesta quinta e sexta (25), a Polícia Civil retoma as escavações no Pico dos Marins para encontrar vestígios do corpo de Marco Aurélio. É a terceira etapa de escavações no local desde o caso foi reaberto, em 2021. O inquérito havia sido encerrado em 1990, sem conclusão.

Ivo informou que não vai acompanhar as novas escavações em Piquete. Ele prefere ficar na capital, em sua casa, e saber das eventuais notícias ao lado dos filhos – Ivo é pai de cinco (contando com o escoteiro), um deles irmão gêmeo de Marco Aurélio.