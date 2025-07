Marco Aurélio: novas buscas pelo escoteiro desaparecido no Vale

Na manhã desta quarta-feira (23), segundo apurou OVALE, a Delegacia Seccional de Guaratinguetá realizou uma reunião com as forças de segurança para definir os detalhes da retomada das escavações. Piquete faz parte da jurisdição da unidade da Polícia Civil de Guará.

De 18 a 22 de setembro de 2023, cerca de 30 pessoas entre policiais civis, peritos, médicos legistas, policiais militares e ambientais, bombeiros e servidores da Prefeitura de Piquete estiveram empenhados com o objetivo de tentar encontrar algum vestígio do escoteiro desaparecido. Foi uma das investigações mais completas realizadas no Pico dos Marins, após a reabertura do caso.

Na época, com a ajuda de drones, foram identificados cinco pontos de possíveis covas com ossos. O Instituto de Criminalística fez buscas nesses pontos tentando localizar ossos para identificação por DNA, por meio da antropologia. Até agora nenhum vestígio do escoteiro foi localizado.