VÍDEO: Turista arrisca a vida por foto na Pedra da Gávea

Uma turista foi filmada sentada na perigosa formação conhecida como "cadeirinha" da Garganta do Céu, na Pedra da Gávea, sem qualquer equipamento de segurança. As imagens mostram a mulher sentada no local de grande altitude.

O ponto, localizado entre os paredões da famosa montanha carioca, é de difícil acesso e exige acompanhamento de guias experientes e equipamentos adequados para visitação, conforme as recomendações oficiais. Apesar dos riscos, a cena registrada mostra que a turista e aparentemente outros visitantes ignoraram as normas básicas de segurança.