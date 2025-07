Motociclista fica ferido em acidente em avenida de São José

Um motociclista ficou ferido após se envolver em um acidente na manhã desta quarta-feira (23), no cruzamento da Avenida Cassiano Ricardo com a Praça Frei Tiago Maria Coccoline, Jardim Aquárius, na zona oeste de São José dos Campos.

Segundo as primeiras informações, o homem pilotava uma moto quando foi atingido por um carro ao tentar cruzar a avenida em direção às proximidades do condomínio Sunset. Com o impacto, ele foi arremessado ao solo e sofreu ferimentos. A motocicleta ficou destruída.