Incêndio destrói carro no centro de Ubatuba e mobiliza bombeiros

O Corpo de Bombeiros de Ubatuba foi acionado para conter um incêndio em um veículo na Avenida Iperoig, região central de Ubatuba, nas proximidades da Sucolândia, na tarde desta quarta-feira (23).

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Segundo a corporação, o fogo foi rapidamente extinto pela equipe dos bombeiros. O carro ficou inteiramente destruído pelas chamas. Após a operação, o local foi deixado em segurança.