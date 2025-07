Carro capota após colisão na região do DCTA em São José

Um acidente envolvendo dois veículos nas proximidades do DCTA (Departamento de Comando-Geral de Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos, terminou com um dos automóveis capotado na via.

De acordo com as primeiras informações, ninguém ficou gravemente ferido. Os ocupantes sofreram apenas escoriações leves e os danos foram apenas materiais, apesar do susto.