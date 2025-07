Paciente da região tem morte cerebral; família doa órgãos

Na madrugada de sexta-feira (18) para sábado (19), Ilhabela foi cenário de um importante ato de solidariedade. No Hospital Municipal Governador Mário Covas Júnior, a equipe médica realizou a captação dos rins de um paciente de 53 anos, que teve a morte encefálica confirmada. Os órgãos foram destinados a dois pacientes que aguardam por transplante no Sistema Nacional de Transplantes.

A intervenção contou com o trabalho conjunto entre profissionais do hospital e uma equipe especializada da Universidade Federal de São Paulo, que conduziu o procedimento com êxito. A ação seguiu todos os protocolos técnicos e éticos, priorizando o cuidado e o acolhimento à família do doador.