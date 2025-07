Onde está Ingrid? Adolescente de 16 anos desapareceu em São José

A família busca desesperadamente pelo paradeiro da jovem Ingrid Fernandes, de 16 anos, que desapareceu em São José dos Campos.

Segundo familiares, ela foi vista pela última vez nas imediações do Jardim Santa Inês 2, na zona leste da cidade, perto da escola estadual Ruth Coutinho Sobreiro, na noite de terça-feira (22).