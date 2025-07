Carga gigante retoma movimentação da Dutra nesta quinta, diz CCR

A carga gigante tem previsão de fazer uma nova movimentação pela rodovia Presidente Dutra nessa quinta-feira (24), a partir das 6h. O conjunto transportador tem 135 metros de comprimento, 6 m de largura e pesa mais de 800 toneladas.

O maior conjunto transportador e carga a transitar na rodovia seguirá da praça de pedágio de Arujá até o km 179 norte (sentido Rio de Janeiro), no recuo situado em frente à Balança de Guararema.