PM apreende 2 adolescentes e recupera 5 motos furtadas no Vale

Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) apreenderam dois adolescentes e recuperaram cinco motocicletas produtos de furto. A ação ocorreu no bairro Vila Pinheiro, em Jacareí, na madrugada desta quarta-feira (23).

Equipes patrulhavam a região quando foram informados sobre denúncia relatando que dois indivíduos em atitude suspeita estariam empurrando uma moto.