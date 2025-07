Homem desconfia de traição, fica irado e mata namorada e vizinho

Flavio André Leonardo da Costa Júnior é procurado pela Polícia Civil de Goiás pelo assassinato da namorada e de um vizinho. O crime aconteceu em 13 de julho, em Águas Lindas (GO), Entorno do Distrito Federal. Joice Daniela de Azevedo Vieira, 29 anos, tinha quatro filhos e foi morta na frente de dois deles.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A suspeita é de que o homem desconfiava que a namorada o traía com o vizinho, Edson Nunes de Araújo, de 46 anos. Entretanto, a polícia disse que essa informação não foi confirmada pela investigação.