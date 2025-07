Jovem que trabalhava em rodovia morre queimado ao ser 'asfaltado'

Um jovem de 19 anos, identificado como Matis Dugast, morreu queimado enquanto trabalhava em uma rodovia após ser coberto por asfalto a cerca de 200?°C. O caso aconteceu na cidade de Sainte-Flaive-des-Loups, no oeste da França, no último dia 15 de julho.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Matis atuava desde janeiro como operador de carrinho de mão em uma empresa de obras públicas da região. Durante uma operação de asfaltamento, o jovem acabou sendo atingido por uma camada de piche quente, que provocou queimaduras graves por todo o corpo.