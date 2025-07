Último vídeo de Ozzy foi feito pela filha, antes da morte; VEJA

O último registro em vida do roqueiro Ozzy Osbourne foi feito na segunda-feira (21), pela filha mais velha do Príncipe das Trevas, Kelly, no Instagram. O ex-vocalista da banda inglesa Black Sabbath, pioneira do heavy metal, morreu no dia seguinte à publicação do story, aos 76 anos.

No story do dia anterior à morte, Ozzy aparece à mesa com a filha e o neto. Ele estava de cabelos presos e fone de ouvido, enquanto usava um tablet. Osbourne deu “bom dia” aos fãs. Ele não parecia estar debilitado ou doente. (20), Kelly publicou outro vídeo do pai, deitado no sofá de casa ao lado de Ozzy. O registro chamou a atenção dos fãs do metaleiro.