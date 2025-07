Transplantada se casa em capela de hospital durante internação

A capela da Santa Casa de Porto Alegre foi o local escolhido para o casamento de Caroline Oswald e Fabiel Martins Morrone. A cerimônia ocorreu durante a internação de Caroline, que está há quase 90 dias no hospital e aguarda um segundo transplante de fígado.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

"Ela continuou fazendo o tratamento aqui, e eu comecei a trabalhar aqui em Porto Alegre. De lá para cá, foi chamada para fazer o transplante", contou Fabiel ao G1.