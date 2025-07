Bebê nasce com mais de 5kg e encanta equipe de hospital: 'Fofura'

Na madrugada de 22 de julho, a Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo (RS) registrou a chegada de um dos maiores bebês no Hospital Municipal. Isis Vitória nasceu com 5,440 quilos e 55 centímetros por volta da 1 hora, de cesárea e 38 semanas de gestação.

A mãe, Rochele Natália, 31 anos, que atualmente está hospedada na casa da mãe, conta que tem outros quatro filhos (três meninos e uma menina) e todos nasceram gordinhos, mas nenhum pesou tanto.