Casal que nasceu no mesmo dia morre em acidente no aniversário

Um casal que nasceu no mesmo dia, identificado como Gregory Mayllon Silva Pantoja e Nicolly Morais de Melo, morreu em um grave acidente de moto no último domingo (20), enquanto voltava do próprio aniversário. O caso aconteceu por volta das 22h30, no km 209 da BR-101, em São José, na Grande Florianópolis (SC).

Gregory e Nicolly nasceram em 20 de julho de 1998 e eram namorados. Neste ano, decidiram celebrar a data com alguns amigos em um churrasco. Após o evento, os dois voltavam para casa quando se envolveram um acidente.