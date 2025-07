São José dos Campos: 258 anos de história e desenvolvimento

No próximo domingo, dia 27 de julho, São José dos Campos celebra 258 anos de história, inovação e desenvolvimento. Reconhecida como a capital do Vale do Paraíba, a cidade soma cerca de 765 mil habitantes e se destaca por seu papel estratégico no cenário nacional, especialmente nos setores tecnológico, aeroespacial e educacional. No entanto, é importante destacar o protagonismo do setor supermercadista na construção desse caminho de progresso.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Com 367 supermercados em operação e mais de 11,45 mil trabalhadores empregados diretamente, o setor representa um dos pilares da economia joseense. Em relação 2023, tivemos um crescimento de 22,3% na quantidade de novos estabelecimentos e aumentamos em 6,3% o número de colaboradores, percentuais que superam as médias da região e da Associação Paulista de Supermercados (APAS) no Estado de São Paulo.