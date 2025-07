Caso Marco Aurélio: polícia retoma escavações no Vale

A Polícia Civil vai retomar nessa quinta-feira (24) as escavações no Pico dos Marins, em Piquete, para tentar encontrar vestígios do corpo de Marco Aurélio Simon, escoteiro que desapareceu na montanha há 40 anos.

Marco Aurélio tinha 15 anos quando sumiu durante uma trilha no Vale, em 8 de junho de 1985, enquanto estava na montanha com outros três escoteiros e um líder do grupo, o único adulto da expedição.