Dona de imóvel vai cobrar aluguel e encontra inquilina morta

Juliana Lima havia alugado o imóvel recentemente. Nos últimos dias, a proprietária da residência tentou contato com ela para receber o valor do aluguel, porém, não teve resposta. Ao ir até o endereço, a dona da casa teve uma surpresa e encontrou a mulher morta na cama.

O forte odor na parte externa da casa logo chamou a atenção da proprietária do imóvel, que foi até o endereço acompanhada do marido.

Ao perceber que poderia ter acontecido algo com a inquilina, a dona do local acionou a Polícia Militar de Santa Catarina. Quando a residência foi aberta, as autoridades encontraram Juliana deitada na cama, coberta com lençóis e com um travesseiro na cabeça.

Pelo avançado estado de decomposição do corpo da mulher, a suspeita é que a morte tenha acontecido há alguns dias. A equipe da Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso assumiu a investigação e não está descartada a hipótese de um feminicídio.