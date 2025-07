Motociclista morre em hospital após acidente de trânsito no Vale

O falecimento foi oficialmente registrado às 20h15 de terça-feira (22), quase 40 horas após o acidente. A morte foi atestada pela médica responsável no hospital, que solicitou o encaminhamento do corpo ao IML (Instituto Médico Legal) para exames complementares e emissão do laudo de necropsia, seguindo protocolo em casos de morte por acidente.

Colisão frontal.

Segundo o relato da filha da vítima e confirmado no boletim, o motociclista trafegava pela avenida no sentido oposto ao do veículo conduzido pela motorista. No momento em que ela tentou fazer uma conversão à esquerda, os veículos colidiram frontalmente, o que gerou ferimentos gravíssimos no motociclista.

A motocicleta foi totalmente danificada na parte dianteira, e o impacto ocorreu de maneira direta, sem tempo de reação para desvio ou frenagem segura. As informações coletadas pela Polícia Militar e encaminhadas à Delegacia de Polícia de Pindamonhangaba foram decisivas para o registro formal da ocorrência.